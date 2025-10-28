Onrust in wijk na politieactie en arrestatie: 'Het is grote ellende'

Na de politie-inval in een woning aan de Bolderiklaan in Waalre maandagavond zit de schrik er bij de buurt goed in. Een 26-jarige Eindhovenaar is aangehouden en zit nog vast. Bij de inval is een luchtdrukwapen gevonden. "Het is grote ellende", vertelt een buurtbewoner.

De rust is dinsdagochtend op straat weer teruggekeerd in Waalre. Dat was een dag eerder wel anders. “Je schrikt als je een arrestatieteam het huis ziet binnengaan. We moeten er nog van bijkomen,” zegt een buurtbewoner. “Er stonden verschillende politieauto’s in de straat,” zegt iemand anders.

"Wij zijn als de dood."

Tijdens het doorzoeken van de woning waren de luiken en gordijnen gesloten. Hierdoor kreeg de buurt weinig mee van het onderzoek.

Toch verbaast het een buurman niets dat de politie het huis binnenviel. “We zijn een hechte buurt, maar zij zijn de vreemde eend in de bijt. Het is grote ellende. Wij zijn als de dood. Er komen vaak veel mensen langs in de avonduren. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken.”

"Je krijgt er geen fijn gevoel bij."

Ook een andere buurtbewoner bevestigt dat. “Het zijn bijzondere figuren die daar over de vloer komen. Je krijgt er geen fijn gevoel bij.” Een mevrouw wil alleen kwijt dat ze de bewoner van het huis ‘een grote bandiet’ vindt. In de straat voor de woning staat ook een grijze bestelbus geparkeerd die van de bewoner zou zijn. Die is bij verschillende buurtbewoners een doorn in het oog. Hij staat er al een poosje. Dat komt volgens een buurman omdat de bewoner van het huis zijn rijbewijs zou hebben moeten inleveren.

De bestelbus is voor de buurt al langere tijd een doorn in het oog (foto: Wilco Zonneveld).

De 26-jarige verdachte die maandagavond werd aangehouden, is niet de bewoner van het huis maar zit nog altijd vast. Het onderzoek loopt nog laat de politie weten, maar over wat de man deed in het huis in Waalre laat ze zich niet uit. De de rechter-commissaris bepaalt uiteindelijk hoe lang de man in hechtenis blijft.