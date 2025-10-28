Explosie en schietpartijen in Helmond: ook 20-jarige man opgepakt

Opnieuw is iemand opgepakt voor een reeks recente geweldsincidenten in Helmond, waaronder een beschieting van een huis en een explosie. Het gaat om een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die maandagavond in aangehouden. Eerder werden al een 19-jarige man en 15-jarige jongen uit Helmond opgepakt in de zaak.

De 20-jarige man zit vast en wordt verhoord. Ook de twee andere verdachten in de zaak zitten nog vast. Welke rol de aangehouden verdachten precies hebben gespeeld, wordt onderzocht. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.



Reeks incidenten

Begin oktober werden door een explosie de voordeur en een raam van een huis aan de Ricoutsvoort in Helmond vernield. Een dag later werd een huis aan de Jan Stevensstraat onder vuur genomen. Er werd acht keer geschoten. Tijdens de schietpartij was de 68-jarige bewoonster thuis. Ze raakte niet gewond, maar was erg geschrokken van de gebeurtenis.



Een week eerder was er ook al een schietpartij in de stad. Een aantal mensen namen elkaar onder vuur op de Klaverhof. Voor zover bekend vielen er geen gewonden, wel sneuvelde een autoruit.

Twee Helmonders eerder opgepakt

Na de beschieting van het huis aan de Jan Stevensstraat werd een 19-jarige man uit Helmond aangehouden. Omdat ook na zijn aanhouding geweld heeft plaatsgevonden, hielden politie en het Openbaar Ministerie er rekening mee dat meerdere personen hiervoor verantwoordelijk zijn. Vrijdagnacht is een 15-jarige Helmonder opgepakt.