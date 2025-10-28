Peter Koelewijn maakt lied met zijn kleindochter: 'Ik vond het fantastisch'

Peter Koelewijn (84) is de studio in gedoken voor een wel heel bijzonder duet. Met niemand minder dan zijn eigen 21-jarige kleindochter heeft hij het nummer ‘Bad Putin’ gemaakt. “Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren”, zegt de van oorsprong Eindhovense zanger.

Romee van der Heijde Geschreven door

De zanger, bekend van onder meer ‘Kom van dat dak af’, speelt nog regelmatig met zijn band 'Peter en zijn Rockets'. Toch wilde hij ook graag iets anders doen. Iets met de oorlog in Oekraïne. “Dat gaat daar maar door en door”, vertelt hij. “Ik vond dat ik muzikaal iets moest uitdrukken als protest tegen de aanval van Rusland op Oekraïne.” Kleindochter opgegroeid in New York

De naar eigen zeggen protestsong ‘ Bad Putin’ was geboren. Hij kwam op het idee om in het nummer de vergelijking te maken tussen heersers, onder wie Attila de Hun en Poetin. "Toen vloeide de song uit de pen." Vervolgens vroeg hij zich af wat hij verder met het lied ging doen. Om de tekst te controleren op de Engelse taal, vroeg hij zijn kleindochter Olivia om er eens naar te kijken. Zij is opgegroeid in New York en beheerst de taal perfect. “Ze vond de tekst eigenlijk hartstikke goed”, vertelt hij. “Toen vroeg ik; zullen we het samen opnemen. Dat vond ze een goed idee.”

Die vraag kwam niet zomaar uit de lucht vallen, want ook Olivia heeft muzikale genen. “Ik wist dat ze wel wat kon. Jaren geleden was ik op bezoek in New York. Toen hoorde ik dat Olivia al behoorlijk goed zong en haar zus kon heel goed drummen.” De New Yorkse is tweetalig opgevoed en studeert nu biologie in Amsterdam. Ze was dus in de buurt om samen met haar opa de studio in te duiken. Dat deden ze in juni in Bussum. Toen is ook meteen een videoclip opgenomen. Voor Koelewijn heel normaal, maar voor zijn kleindochter was dit nieuw. “Ze heeft hier verder geen ervaring mee, maar je ziet in de clip dat ze heel natuurlijk achter de microfoon staat.” Lyvvys

Toen moest er nog wel een artiestennaam komen. “Hoe zullen we ons noemen? Dat vroeg ik aan Olivia. Peter en Olivia dat klinkt raar”, vertelt hij. Uiteindelijk staat de naam ‘Lyvvys’ bij het nummer. Dat verwijst onder meer naar ‘live’ van ‘leven’. “Een beetje vreemd ziet het er ook uit”, vult de zanger aan. Vorige week maandag was het dan zover: het nummer ‘Bad Putin’ is officieel uitgekomen. En nu? “Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren”, zegt Koelewijn. “Ik verwacht niet dat het een grote hit wordt.” Maar de zanger verwacht eigenlijk dat landen in Oost-Europa het nummer mogelijk zullen opmerken. Al is dat voor hem niet direct het doel. “Ik ben mijn ei kwijt en ik vond het fantastisch om dit samen met Olivia te doen.” Het duo is niet van plan om hun agenda’s te vullen met optredens. “De studie van Olivia gaat voor. Dat vindt zij ook veel belangrijker”, vertelt hij. “Dan kan ik altijd nog alleen gaan natuurlijk”, zegt Koelewijn met een lach.