Negen nieuwe relschoppers kampioenschapsfeest PSV aangehouden

De politie heeft dinsdag negen nieuwe verdachten aangehouden in verband met de rellen tijdens het kampioensfeest van PSV. Het gaat om mannen uit Eindhoven, Rosmalen, Helmond, Veldhoven, Roosendaal en Roggel. De oudste verdachte is 60 jaar, de jongste 16.

Eerder hield de politie al zeventien andere verdachten aan in het onderzoek naar de ongeregeldheden op 18 mei van dit jaar. Die rellen vonden plaats op de Vonderweg, vlak bij het stadion van PSV.

De nieuwe verdachten kwamen in beeld dankzij camerabeelden. Zij waren al eerder geïdentificeerd nadat hun foto’s online waren verspreid. De negen mannen hebben zich dinsdag allemaal op het politiebureau gemeld, waarna ze zijn aangehouden en verhoord. Het Openbaar Ministerie beslist of zij verder worden vervolgd. Een tiende verdachte is ook herkend, maar kon dinsdag door omstandigheden nog niet worden aangehouden.



De relschoppers krijgen een gebiedsverbod voor een bepaalde periode. Dat betekent dat zij zich in die tijd niet in de omgeving van het Philips Stadion mogen bevinden. Doen ze dat toch, dan kunnen ze worden aangehouden en een dwangsom opgelegd krijgen.