Gemert hoopt op bekerstunt: 'Het kan een heet avondje worden'

Voetbalvereniging Gemert leeft al weken toe naar de KNVB Bekerwedstrijd tegen Eredivisionist Fortuna Sittard op dinsdagavond. Van het inslaan van een enorme voorraad bier, het maken van een uitvak tot het plaatsen van toiletwagens en hekken: er komt heel veel bij kijken. “We moeten een betaald voetbalwedstrijd organiseren op een locatie die daar niet honderd procent voor geschikt is. Een gigantische klus”, zegt vrijwilliger Jels Berkers.

Het is zeker niet de eerste keer dat de club uit de Derde Divisie in de landelijke beker tegen een profclub speelt. De laatste thuiswedstrijd was in 2012 toen Vitesse met 0-3 won. In 2018 lootte het Feyenoord (0-4), maar die wedstrijd werd gespeeld in het stadion van Helmond Sport. “Nu mogen we het weer op ons eigen sportpark organiseren, maar bijvoorbeeld de veiligheidseisen zijn veel strenger dan jaren terug. Supporters van Fortuna Sittard mogen niet tussen onze fans staan, maar er moet een uitvak en een eigen ingang worden gemaakt”, zegt vrijwilliger Jels Berkers. Op de tribunes rondom het kunstgrasveld van VV Gemert wordt er dinsdagmiddag hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo moet bijvoorbeeld de biersponsor van de club worden afgeplakt, omdat er in het landelijke bekertoernooi andere sponsors zijn.

“Er komt veel meer bij kijken dan bij een normale competitiewedstrijd”, zegt Sharon Sleegers die verantwoordelijk is voor de kantinezaken. “We moeten zoveel regelen, maar uiteindelijk komt alles goed. Er zijn tientallen vrijwilligers al dagen aan de gang om alles op te bouwen en straks weer af te breken.”

VV Gemert-vrijwilliger Sharon Sleegers.

Sharon en haar team hebben binnen in de kantine 2000 liter bier ingeslagen. Normaal gesproken is dat rond de 1400/1500. Ook zijn er langs het veld 30 fusten met ieder 50 liter. “Het is hier altijd feest, maar het zou vanavond helemaal mooi zijn voor de club als we winnen.”

Anthony Geurts speelde vele jaren bij VV Gemert en is er nu actief in de technische commissie. In de seizoenen 2000/2001 en 2002/2003 speelde hij in het zwart-wit ook al een bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. In zowel de 3-2 nederlaag als 3-2 winst kwam hij tot scoren. “Als Fortuna Sittard haar huiswerk heeft gedaan, weet het dat het hier kan spoken. Het begint warm, maar het kan zomaar een heet avondje worden. De geschiedenis heeft bewezen dat er op het veld en met de supporters erachter iets kan ontstaan.” Tegenover de goed betaalde profs van Fortuna Sittard stond er voor de meeste Gemert-spelers ‘gewoon’ een werkdag op het programma. “Maar dat is goed”, zegt Geurts. “Als je ’s ochtends opstaat en alleen maar aan de wedstrijd denkt, dan bouw je de spanning op. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Voor bijna iedereen in de spelersgroep is dit nieuw.”



Het verschil tussen de Derde Divisie en Eredivisie is enorm, maar toch denkt Geurts dat er een stunt inzit. “Natuurlijk weten we dat het heel lastig gaat worden. Maar het is niet altijd de beste ploeg die wint. Als wij meer dan ons niveau halen en een beetje geluk hebben, dan kan het heel mooi worden.”