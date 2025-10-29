Beleid op de schop: boeren mogen hun eigen stikstofmaatregelen kiezen

Veehouders krijgen allemaal stapsgewijs een eigen stikstofdoel en mogen zelf kiezen hoe ze hun stikstofuitstoot verminderen. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten dat naar buiten is gebracht. Met deze stap zet het college haar eigen stalbeleid op de schop en krijgen boeren waar ze al lang om vragen.

Volgens het plan van Gedeputeerde Staten werkt elke veehouder straks stapsgewijs toe naar een eigen stikstofdoel. Hoe boeren aan hun doel voldoen mogen ze zelf bepalen. De provincie maakt daarvoor een 'menukaart' met maatregelen gebaseerd op 'wetenschappelijke consensus' waaruit boeren kunnen kiezen. Op die lijst staan bijvoorbeeld innovatieve systemen, voer- en stalmaatregelen, natuurinclusief werken en minder dieren houden. Veehouders moeten vóór 1 juli 2026 bij de provincie melden op welke manier ze aan hun stikstofopdracht gaan voldoen. De Brabantse veehouderij als geheel moet in 2035 gemiddeld 46 procent minder stikstof uitstoten ten opzichte van 2019. In 2030 kijkt de provincie of het aannemelijk is dat de doelen gehaald gaan worden. Mocht dat niet het geval zijn, scherpt de provincie het beleid aan, is te lezen. Voor niet alle soorten veehouderij zijn evenveel mogelijkheden om te verduurzamen. Daarom krijgen verschillende takken van de sector ook verschillende doelen.