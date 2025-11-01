Rosa Spruit wordt tweede op Regio Songfestival

Rosa Spruit is zaterdagavond tweede geworden op de derde editie van het Regio Songfestival. Met het haar nummer 'Geen Woorden Op Papier' wist de singer-songwriter in het Musis& Stadstheater in Arnhem 162 punten binnen te slepen. De winst gaat naar RTV Noord met hun nummer 'Alles Goud'.

De 25-jarige zangeres uit Eindhoven kreeg 82 punten van de vakjury's en viel bij Robin, het nieuwe AI-jurylid, in de smaak. Bij de televoting wist Rosa maar liefst 70 punten binnen te slepen. Het Regio Songfestival is een jaarlijks evenement waarin de regionale omroepen hun muzikale talenten in de schijnwerpers zetten. Iedere provincie vaardigt een artiest af die een zelfgeschreven Nederlandstalig nummer ten gehore brengt. De Brabantse inzending scoorde vier punten meer dan de nummer drie.

Een persoonlijk nummer

Met 'Geen woorden op papier' liet Rosa een kwetsbare kant van zich zien. Het nummer ontstond in een periode dat haar relatie onder druk stond. Later kreeg het nummer een nieuwe betekenis. “Het gaat over verlies in de breedste zin van het woord. Van een relatie die uit is gegaan, tot de angst om iemand te verliezen die je liefhebt", vertelde ze eerder. Tijdens de finale bracht ze het nummer met alleen haar gitaar. Haar stem brak op precies het juiste moment, en in de zaal werd het muisstil. Kijk hier het Regio Songfestival terug: Rosa haar optreden begint in de 46ste minuut.

