Rosa Spruit wordt tweede op Regio Songfestival
De 25-jarige zangeres uit Eindhoven kreeg 82 punten van de vakjury's en viel bij Robin, het nieuwe AI-jurylid, in de smaak. Bij de televoting wist Rosa maar liefst 70 punten binnen te slepen.
Het Regio Songfestival is een jaarlijks evenement waarin de regionale omroepen hun muzikale talenten in de schijnwerpers zetten. Iedere provincie vaardigt een artiest af die een zelfgeschreven Nederlandstalig nummer ten gehore brengt. De Brabantse inzending scoorde vier punten meer dan de nummer drie.
Een persoonlijk nummer
Met 'Geen woorden op papier' liet Rosa een kwetsbare kant van zich zien. Het nummer ontstond in een periode dat haar relatie onder druk stond. Later kreeg het nummer een nieuwe betekenis. “Het gaat over verlies in de breedste zin van het woord. Van een relatie die uit is gegaan, tot de angst om iemand te verliezen die je liefhebt", vertelde ze eerder.
Tijdens de finale bracht ze het nummer met alleen haar gitaar. Haar stem brak op precies het juiste moment, en in de zaal werd het muisstil.
Kijk hier het Regio Songfestival terug: Rosa haar optreden begint in de 46ste minuut.
Van rosa glittergitaar tot landelijk podium
Rosa werd geboren in Utrecht en verhuisde op haar zevende met haar familie naar Bergeijk. Ze groeide op in een muzikaal gezin waar iedereen een instrument kan spelen. Haar vader speelde jarenlang in een band en is nog altijd haar grootste steun. Op jonge leeftijd kreeg ze van hem een roze glittergitaar. Daarmee begon haar liefde voor muziek. Tegenwoordig woont ze in Eindhoven waar ze timmert aan haar weg als singer-songwriter.
Derde editie
Het Regio Songfestival werd dit jaar voor de derde keer gehouden. De tweede editie van het muziekevenement, vorig jaar in Maastricht, werd gewonnen door de Gelderse Emma Luca. Het jaar daarvoor won de Limburgse Emmy Ackermans. Voor de derde keer eindigde Brabant zaterdagavond net naast het podium.