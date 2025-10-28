Man had 14 wapens, 110 patronen en drugs in huis: 100 uur taakstraf

Ron V. uit Veghel heeft een taakstraf van 100 uur gekregen. De rechtbank veroordeelt hem voor het bezit van wapens, katapulten en zakjes harddrugs.

V. werd op een avond in juni 2023 aangehouden in een auto in het buitengebied van Erp. Hij was met twee kennissen op pad geweest om metaal te zoeken, verklaarde hij tegenover agenten. Die vonden dat een twijfelachtig verhaal nadat ze zagen wat er in de auto lag. De politie vond een mes, katapult, luchtbukskogels, munitie en een luchtdrukwapen.

Toen ze later V.'s huis doorzochten, vonden ze daar stroomstootwapens, meer katapulten, patronen en zakjes drugs. Later bleek het om amfetamine te gaan. In totaal vond de politie 14 wapens en 110 patronen.

'Verzameling uit interesse'

Aan de rechter vertelde V. twee weken geleden waarom hij dit allemaal in zijn bezit had. "Het was een verzameling. Puur uit interesse. Ik ben vroeger militair geweest. Ik denk dat daar de fascinatie vandaan komt." V. zei dat hij de spullen kocht op markten, of via Marktplaats en AliExpress. Maar dat dat niet mocht of dat dat gevaarlijk kon zijn? Daar had hij totaal geen weet van. "Sommige dingen heb ik al twintig jaar. Ik wist niet eens meer dat het er lag en zag er het kwaad niet van in. Achteraf is dat heel stom."

De officier van justitie geloofde niets van het verhaal van V., en de rechter gaat daar nu dus in mee. Naast de taakstraf van 100 uur legde de rechter de Veghelaar ook een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar.