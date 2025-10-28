Nieuwe rijkste Brabander en de verkiezingen: dit gebeurde er vandaag

Een geschat vermogen van 2,9 miljard euro, de laatste hulp om te bekijken wat de politieke partijen vinden van voor jou belangrijke thema's en de van het aanzetten tot extreem geweld verdachte Justin B. spreekt in de rechtbank. Dit zijn de verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Raymond Cloosterman, oprichter van Rituals, is de nieuwe rijkste Brabander in de Quote 500. Met een geschat vermogen van 2,9 miljard euro staat hij op plek 9, waarmee hij zijn schoonfamilie Van Eerd voorbijstreeft. De familie Van Eerd blijft ondanks een lastig jaar met 2,6 miljard euro nog steeds in de top 15. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Dit is de nieuwe rijkste Brabander in de Quote 500

Morgen zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om kiezers te helpen heeft Omroep Brabant de standpunten van alle partijen rond zes belangrijke thema's op een rij gezet, waaronder wonen, migratie en klimaat. Een speciale tool helpt bij het maken van een keuze. Lees hier meer over de verkiezingsthema's.

Lees ook Morgen verkiezingen: kijk hier welke partij het beste bij jou past

De Eindhovense terreurverdachte Justin B. wordt gezien als oprichter van het online-netwerk 'No Lives Matter'. Het OM verdenkt hem van het aanzetten tot extreem geweld en het verheerlijken van terrorisme. Hij zit momenteel vast op de Terroristenafdeling in Vught. Hier lees je zijn verhaal.

Lees ook Sadistische Justin B. uit Eindhoven was oprichter terreurnetwerk volgens OM

Een vrouw uit Oosterhout veroorzaakte tijdens Koningsnacht een explosie in haar huis door de gasleiding door te snijden. Na zes weken coma en zware brandwonden is ze nu clean van drugs en bouwt ze aan een nieuw leven. De officier eist een voorwaardelijke celstraf en verplichte behandeling. Check het hele verhaal hier.