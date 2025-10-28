Navigatie overslaan

Overleden man Tilburg niet door misdrijf om het leven gekomen

Vandaag om 19:09 • Aangepast vandaag om 19:46
(Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
(Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
nl
De 51-jarige man die zondagavond overleed na een ruzie aan de Zomerstraat in Tilburg, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De 36-jarige man die was aangehouden is weer vrijgelaten. Volgens de politie is hij onterecht gezien als verdachte. Het is niet bekend waaraan de man precies aan overleden is.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De politie kreeg zondagavond rond half acht een melding van een vechtpartij. Tegelijkertijd rukten hulpdiensten uit voor een reanimatie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!