Overleden man Tilburg niet door misdrijf om het leven gekomen

De 51-jarige man die zondagavond overleed na een ruzie aan de Zomerstraat in Tilburg, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De 36-jarige man die was aangehouden is weer vrijgelaten. Volgens de politie is hij onterecht gezien als verdachte. Het is niet bekend waaraan de man precies aan overleden is.

De politie kreeg zondagavond rond half acht een melding van een vechtpartij. Tegelijkertijd rukten hulpdiensten uit voor een reanimatie.