Fortuna-supporters zorgen voor onrust in bekerduel met amateurs Gemert

Supporters van Fortuna Sittard hebben dinsdagavond in Gemert voor onrust gezorgd. In de rust van het KNVB-bekerduel wilden aanhangers van de Limburgse eredivisionist de confrontatie zoeken met supporters van Gemert. De start van de tweede helft werd een half uur uitgesteld.

Amateurclub Gemert moest voor het bekerduel met Fortuna Sittard een speciaal uitvak realiseren voor de supporters van de Limburgers. In de eerste helft kreeg Gemert de beste kansen, maar de rust werd bereikt met een 0-0 stand. Op het moment dat de spelers naar binnen gingen, roerden de Fortuna-aanhangers zich.

Ze trokken de hekken los en gooiden spullen richting de supporters van Gemert, waarvan sommigen vluchten op het veld. De start van de tweede helft werd uitgesteld.

Wachten op privacy instellingen...

Ook bij het bekerduel FC Den Bosch - ADO Den Haag ging het mis. Daar moest de ME ingrijpen om een confrontatie tussen de twee supportersgroepen te voorkomen. Het duel werd stilgelegd.