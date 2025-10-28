Gemert verliest bekerduel, problemen met Fortuna-supporters

VV Gemert is er niet in geslaagd om te stunten in de KNVB Beker. De amateurs lieten dinsdagavond zelf grote kansen liggen en zagen vroeg in de tweede helft eredivisionist Fortuna Sittard scoren: 0-1. Het duel werd ontsierd door ongeregeldheden in de rust, waarbij aanhangers van de Limburgse club de confrontatie zochten met supporters van Gemert. De start van de tweede helft werd hierdoor een half uur uitgesteld.

Het waren de nummers 5 uit de derde divisie B en 12 uit de eredivisie, maar dat wilde niet zeggen dat er in de eerste helft sprake was van een groot krachtverschil. Sterker nog, Gemert was de ploeg met de grote kansen. Zo ging na 27 minuten Matt Bolhuis alleen op het doel af, maar doelman Mattijs Branderhorst bracht redding. Tien minuten later was Dylan van Diepen dicht bij de 1-0, maar de volley van de aanvaller ging net naast. Fortuna Sittard kon er weinig tegenover stellen. De ruim 3000 supporters op Sportpark Molenbroek zagen in de slotfase van de eerste helft nog twee grote kansen van de thuisploeg. Eerst werd een kopbal van Gijs Vercoelen van de lijn gehaald door een tegenstander en kort daarna liet Bolhuis het in kansrijke positie na om de score te openen.



Wachten op privacy instellingen...

Na de hele lange rust vanwege de ongeregeldheden was het Fortuna Sittard dat via Kristoffer Peterson uit de eerste de beste kans direct doel trof. Dat het daarna niet snel 1-1 werd was een klein wonder. Eerst liet Bolhuis een kans liggen, maar de megakans van Van Diepen na 52 minuten moest erin. Voor open doel schoot hij snoeihard op de lat.



Het laatste half uur bleef Gemert onder aanvoering van het publiek jagen op de gelijkmaker, maar ondanks dat de Limburgers vol onder druk stonden, kwam er in de stand geen verandering meer. De spelers van de thuisploeg gingen onder een luid applaus van de eigen supporters naar de kleedkamer. Ze kunnen zich vanaf nu volledig gaan richten op de competitie.

"We balen enorm dat we niet gewonnen hebben."