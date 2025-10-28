Gemert verliest bekerduel, problemen met Fortuna-supporters
Het waren de nummers 5 uit de derde divisie B en 12 uit de eredivisie, maar dat wilde niet zeggen dat er in de eerste helft sprake was van een groot krachtverschil. Sterker nog, Gemert was de ploeg met de grote kansen. Zo ging na 27 minuten Matt Bolhuis alleen op het doel af, maar doelman Mattijs Branderhorst bracht redding. Tien minuten later was Dylan van Diepen dicht bij de 1-0, maar de volley van de aanvaller ging net naast. Fortuna Sittard kon er weinig tegenover stellen.
De ruim 3000 supporters op Sportpark Molenbroek zagen in de slotfase van de eerste helft nog twee grote kansen van de thuisploeg. Eerst werd een kopbal van Gijs Vercoelen van de lijn gehaald door een tegenstander en kort daarna liet Bolhuis het in kansrijke positie na om de score te openen.
Na de hele lange rust vanwege de ongeregeldheden was het Fortuna Sittard dat via Kristoffer Peterson uit de eerste de beste kans direct doel trof. Dat het daarna niet snel 1-1 werd was een klein wonder. Eerst liet Bolhuis een kans liggen, maar de megakans van Van Diepen na 52 minuten moest erin. Voor open doel schoot hij snoeihard op de lat.
Het laatste half uur bleef Gemert onder aanvoering van het publiek jagen op de gelijkmaker, maar ondanks dat de Limburgers vol onder druk stonden, kwam er in de stand geen verandering meer. De spelers van de thuisploeg gingen onder een luid applaus van de eigen supporters naar de kleedkamer. Ze kunnen zich vanaf nu volledig gaan richten op de competitie.
"We balen enorm dat we niet gewonnen hebben."
Middenvelder Max Crommentuijn was als echte VV Gemert-jongen trots op zijn ploeg. "We mogen de complimenten ontvangen, maar we balen enorm dat we niet gewonnen hebben. Zelf lieten we kansen liggen en bij een moment stonden we niet goed waaruit Fortuna scoorde. De koppies waren net in de kleedkamer omlaag, maar we gaan wel met een goed gevoel de kantine in."
De moegestreden verdediger Lex van Dijk nam na afloop alle tijd voor zijn 64 fans. "Ik dacht dat ik met mijn 85 kilo niet zo fit was, maar ik had nog wel een half uur door willen gaan. De sfeer was geweldig, ik kreeg kippenvel. Deze wedstrijd hadden we gezien de kansen niet mogen verliezen, maar toch mogen we trots zijn. Morgen lekker op vakantie naar Valencia en ja, ik zal de spiertjes wel voelen in het vliegtuig."