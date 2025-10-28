FC Den Bosch wint wedstrijd van vier uur, nadat ME het veld op moest komen

Het bekerduel FC Den Bosch - ADO Den Haag is dinsdagavond stilgelegd nadat supporters het veld betraden. De ME kwam met honden het veld op om de supporters weer terug de tribunes op te krijgen. Na bijna anderhalf uur werd de wedstrijd hervat bij een stand van 2-3. Dit kon pas nadat de ADO-supporters verplicht het stadion moesten verlaten. Na een verlenging en penalty's won FC Den Bosch, ruim vier uur nadat de wedstrijd was begonnen.

Nadat ADO Den Haag via een penalty op een 2-3 voorsprong kwam, braken fans van die club door het hek bij het uitvak. Hierop volgde een reactie van de FC Den Bosch-supporters op de M-Side. Een enkeling kwam het veld op en ging richting het doorgebroken hek.

Hierna werd over en weer onder meer vuurwerk gegooid en was er een schermutseling tussen stewards en fans. Binnen enkele minuten stond de ME op het veld, inclusief honden, waarna de rust terugkeerde.

Een steward van FC Den Bosch is tijdens de ongeregeldheden door een politiehond in zijn rechterhand gebeten.