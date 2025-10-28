FC Den Bosch wint wedstrijd van vier uur, nadat ME het veld op moest komen
Nadat ADO Den Haag via een penalty op een 2-3 voorsprong kwam, braken fans van die club door het hek bij het uitvak. Hierop volgde een reactie van de FC Den Bosch-supporters op de M-Side. Een enkeling kwam het veld op en ging richting het doorgebroken hek.
Hierna werd over en weer onder meer vuurwerk gegooid en was er een schermutseling tussen stewards en fans. Binnen enkele minuten stond de ME op het veld, inclusief honden, waarna de rust terugkeerde.
Een steward van FC Den Bosch is tijdens de ongeregeldheden door een politiehond in zijn rechterhand gebeten.
Tot aan de ongeregeldheden was ADO de bovenliggende ploeg. Thijs van Leeuwen nam beide Bossche goals voor zijn rekening. Na de hervatting, zonder Haagse supporters, draaide het wedstrijdbeeld volledig. FC Den Bosch was dominant en Kevin Monzialo zette de 3-3 op het scorebord. Dus was er een verlenging nodig om een winnaar te bepalen.
In dat extraatje werd niet gescoord. En dus begonnen de ploegen om kwart voor elf (!) aan een penaltyserie, vier uur na het beginsignaal. De eerste pingel werd door beide teams gemist en bij penalty nummer drie gebeurde hetzelfde. Na een hoop strafschoppen voor de twee ploegen was het uiteindelijk de 18-jarige Rafi Wolters die de winnende binnenschoot voor FC Den Bosch.
Helmond Sport werd uitgeschakeld door eredivisionist PEC Zwolle (1-4). TOP Oss bekert wel verder. Die ploeg versloeg de amateurs van HHC Hardenberg (0-2). De amateurs van Gemert verloren eervol van Eredivisieclub Fortuna Sittard (0-1).