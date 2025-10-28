ME moet supporters in bedwang houden in bekerduel FC Den Bosch tegen ADO
Nadat ADO Den Haag via een penalty op 2-3 kwam braken fans van die club door het hek bij het uitvak. Hierop volgde een reactie van de FC Den Bosch-supporters op de M-Side. Een enkeling kwam het veld op en ging richting het doorgebroken hek.
Hierna werd er onder andere vuurwerk over en weer gegooid en was er een schermutseling tussen stewards en fans. Binnen enkele minuten stond de ME op het veld, inclusief honden, waarna de rust terugkeerde.
Een steward van FC Den Bosch is tijdens de ongeregeldheden door een politiehond in zijn rechterhand gebeten.
Ook bij het bekerduel Gemert - Fortuna Sittard ging het mis. Supporters van de eredivisionist zochten daar in de rust de confrontatie met aanhangers van de thuisspelende amateurclub. De start van de tweede helft liep hierdoor flinke vertraging op.