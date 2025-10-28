ME moet supporters in bedwang houden in bekerduel FC Den Bosch tegen ADO

Het bekerduel FC Den Bosch - ADO Den Haag is dinsdagavond stilgelegd nadat supporters het veld betraden. De ME kwam met honden het veld op om de supporters weer terug de tribunes op te krijgen. Naar verluidt vliegen er dinsdagavond na de rellen twee drones van de politie boven het stadion. Ook buiten De Vliert zou het onrustig zijn. De wedstrijd wordt pas hervat als de Haagse supporters uit het stadion weg zijn. Er is nog ruim een half uur te spelen.

Nadat ADO Den Haag via een penalty op 2-3 kwam braken fans van die club door het hek bij het uitvak. Hierop volgde een reactie van de FC Den Bosch-supporters op de M-Side. Een enkeling kwam het veld op en ging richting het doorgebroken hek.

Hierna werd er onder andere vuurwerk over en weer gegooid en was er een schermutseling tussen stewards en fans. Binnen enkele minuten stond de ME op het veld, inclusief honden, waarna de rust terugkeerde.

Een steward van FC Den Bosch is tijdens de ongeregeldheden door een politiehond in zijn rechterhand gebeten.