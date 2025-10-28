Navigatie overslaan

Botsing tussen drie auto's op snelweg, weg tijdelijk dicht

Vandaag om 21:15 • Aangepast vandaag om 21:51
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
nl
Drie auto's zijn dinsdagavond tegen elkaar gebotst op de A58 bij knooppunt Galder. Twee auto's kwamen op de linkerrijstrook tot stilstand, de derde auto op de rechterstrook. Om die reden werd de snelweg tijdelijk afgesloten, totdat alle auto's op de linkerrijstrook stonden.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Niemand hoefde voor behandelings naar het ziekenhuis.

Een berger heeft twee auto's afgesleept. Omdat die maar twee auto's mee kon nemen, moest er nog een tweede berger komen. Daardoor bleven de twee rijstroken langer dicht en was er een file ontstaan. De weg is dinsdagavond later weer vrijgegeven.

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!