Botsing tussen drie auto's op snelweg, weg tijdelijk dicht

Drie auto's zijn dinsdagavond tegen elkaar gebotst op de A58 bij knooppunt Galder. Twee auto's kwamen op de linkerrijstrook tot stilstand, de derde auto op de rechterstrook. Om die reden werd de snelweg tijdelijk afgesloten, totdat alle auto's op de linkerrijstrook stonden.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Niemand hoefde voor behandelings naar het ziekenhuis.

Een berger heeft twee auto's afgesleept. Omdat die maar twee auto's mee kon nemen, moest er nog een tweede berger komen. Daardoor bleven de twee rijstroken langer dicht en was er een file ontstaan. De weg is dinsdagavond later weer vrijgegeven.