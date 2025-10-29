Brand in monumentaal pand, bewoners moeten midden in de nacht huis uit

In een monumentaal pand aan de Victorialaan in Vught is dinsdagnacht brand uitgebroken. Het gebouw is opgedeeld in vijf woningen. Alle bewoners zijn geëvacueerd.

De brandweer kreeg de melding van de brand rond kwart over drie en had het vuur snel onder controle. Toch ontstond er flinke rook- en roetschade.

Brand in voormalig lokaal

Eerder was basisschool Het Molenven in het pand gevestigd. De brand begon in een lokaal dat tijdelijk is omgebouwd tot woning. De bank in het verblijf bleek in brand te hebben gestaan. Op de bank lag een mes.

De bewoner van deze ruimte was al buiten toen de brandweer arriveerde. Volgens omwonenden maakte hij een verwarde indruk. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.