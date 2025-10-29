FC Den Bosch wil misdragende fans vervolgen: 'Keihard straffen'

FC Den Bosch heeft in een verklaring zijn afschuw uitgesproken over het gedrag van de eigen fans en die van ADO Den Haag rond het bekerduel in Den Bosch dinsdagavond. De Bossche eerstedivisionist wil de misdragende fans dan ook strafrechtelijk vervolgen. Het duel lag lange tijd stil nadat fans van de thuisclub via het veld de confrontatie zochten met de ADO-aanhang, die onder meer met vuurwerk gooide.

"De acties van een groep personen hebben de voetbalavond voor de goedwillende meerderheid verziekt. Beide clubs keuren de gebeurtenissen ten strengste af. FC Den Bosch gaat er alles aan doen om de daders keihard te straffen, te verbannen uit ons stadion en waar mogelijk strafrechtelijk te vervolgen."

"Vol afschuw willen we ons als club uitspreken over de incidenten tijdens de bekerwedstrijd FC Den Bosch - ADO Den Haag", schrijft de thuisclub.

FC Den Bosch verwacht daarnaast voor de wedstrijden tussen beide clubs in de toekomst.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht toen de wedstrijd werd stilgelegd en de ME tussen de supportersgroepen kwam. Voorafgaand aan het duel zijn wel twee mensen aangehouden omdat ze vuurwerk bij zich hadden.

Steward gebeten

Nadat ADO Den Haag via een penalty op een 2-3 voorsprong kwam, braken fans van die club door het hek bij het uitvak. Hierop volgde een reactie van de FC Den Bosch-supporters op de M-Side. Een enkeling kwam het veld op en ging richting het doorgebroken hek.

Hierna werd over en weer onder meer vuurwerk gegooid en was er een schermutseling tussen stewards en fans. Binnen enkele minuten stond de ME op het veld, inclusief honden, waarna de rust terugkeerde.

Een steward van FC Den Bosch is tijdens de ongeregeldheden door een politiehond in zijn rechterhand gebeten.