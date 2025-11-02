Sandra verkoopt huis aan het water: ‘Je kunt hier ‘boot’schappen' doen'

Na haar scheiding kocht Sandra acht jaar geleden haar huis aan het water in Rosmalen. “Ik liep binnen en dacht: dit is het moment dat mijn nieuwe leven begint”, vertelt ze. Nu, na jaren vol licht, rust en uitzicht, neemt ze afscheid van haar geliefde plek aan de Blauwe Oever.

Toen Sandra op zoek was naar een plek voor een frisse start met haar kinderen, kwam ze dit huis tegen. “Ik beleefde een moeilijke tijd. Maar toen ik hier binnenkwam, voelde ik meteen dat ik hier weer verder kon. Het huis is zo licht. En toen ik de slaapkamer inliep en naar buiten keek, wist ik: dit moet het worden. Het uitzicht over het water en de landerijen geeft een gevoel van vrijheid.”

Wonen aan het water

De woning ligt in de wijk De Watertuinen, aan de rand van Rosmalen. “Het is een rustige, kindvriendelijke buurt, maar je bent ook zo in het dorp”, zegt Sandra. “Je kunt hier zelfs ‘boot’schappen doen. Je vaart via ons water zo naar de grote plas, waar je bijvoorbeeld bij de supermarkt kunt aanmeren. Er is zelfs een strandje om te recreëren.”

Het water zorgt voor leven in de brouwerij. “In de zomer varen de kinderen met hun bootje of gaan ze suppen, en in de winter kun je soms vanaf je eigen steiger het ijs op. Tijdens de coronaperiode stond de hele wijk op het ijs, met carnavalsmuziek erbij. Dat was echt een feestje.”

Overal licht

Het huis staat te koop voor 725.000 euro. Het heeft drie slaapkamers, zonnepanelen en een woonoppervlakte van 138 vierkante meter op een perceel van 201 vierkante meter. Dankzij de grote ramen komt overal licht binnen. “In de ochtend weerkaatst de zon op het water en danst het licht over het plafond. Het blijft magisch om te zien.”

Tijd om verder te gaan

Toch is het moment gekomen om verder te gaan. “Ik ben inmiddels hertrouwd. We hadden altijd een latrelatie, maar nu gaan we samenwonen. De kinderen zijn ouder, dus het is tijd voor een nieuwe stap.” Over wie hier straks komt wonen, hoeft ze niet lang na te denken. “Ik denk dat jonge gezinnen hier helemaal op hun plek zijn, net als wij destijds. Maar ook stellen van wie de kinderen al uit huis zijn. Het is perfect voor mensen die houden van rust, water en ruimte.”

