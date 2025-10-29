Navigatie overslaan

A58 richting Tilburg ruim uur dicht door oliespoor op het wegdek

Vandaag om 10:06 • Aangepast vandaag om 11:53
Archieffoto: ANP.
De A58 was woensdagochtend dicht vanuit Eindhoven richting Tilburg door een oliespoor. Rond kwart over elf was de weg weer open.
Ron Vorstermans

Volgens Rijkswaterstaat ging het om 'veel olie' over een lengte van 150 meter tussen Oirschot en Moergestel.

Rond tien uur woensdagochtend ging de weg dicht. Er werd een omleiding ingesteld. Rijkswaterstaat meldde eerder dat de weg rond halftwaalf weer open kon.

Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X.
