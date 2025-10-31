Grootste geheim van het dorp eindelijk onthuld: 'Ik ben de nieuwe prins'

Het grootste geheim van Schorsbos, zoals Schijndel tijdens carnaval heet, is eindelijk onthuld. Na maanden van geheimhouding mocht de nieuwe Hoogheid van het dorp zich vrijdagavond op spectaculaire wijze voor het eerst aan zijn volk tonen. Het is een herkenbaar verhaal voor vele andere prinsen en prinsessen die deze dagen ook uit de schaduw stappen. "Eén brok ontlading. Het hoge woord is eruit."

Al uren zit de op dat moment nog geheime hoogheid van Schorsbos deze vrijdag te wachten op de onthulling. In een ruimte, vlak onder het podium waar hij zich straks zal presenteren, hoort hij de stemmen van zijn dorpsgenoten die de feestzaal binnenkomen. Ondertussen is het ook aan de andere kant van de muur onrustig. Niet door Halloween, maar door de spanning bij de dorpsgenoten van de toekomstige Hoogheid die inmiddels hoog is opgelopen. "Ik ben al weken aan het gissen. Ben zo benieuwd wie het is", zegt een van de mensen in de zaal.

Het is druk, iedereen wil weten wie de nieuwe Hoogheid wordt (foto: Tom Berkers).

Iets na negen uur is het eindelijk zover. Een doodkist, geheel in de stijl van Halloween, wordt gedragen door de toekomstige raad. Niet veel later springt de nieuwe hoogheid, Bram d'n Urste, vol enthousiasme eruit. Samen met zijn adjudant Stefan Kooijmans en hofdames Marleen Verhoeven en Daisy de la Cousine.

Eindelijk, na maanden van geheimzinnigheid, kan Bram Voets openlijk met anderen praten over zijn vorstelijke functie. "Eén brok ontlading. Het hoge woord is eruit. Het was even wat maanden wachten, maar het is zo leuk hoe iedereen reageert. Mensen zijn allemaal verrast."

Prins Bram d'n Urste is Prins van Schorsbos (foto: Tom Berkers).

Eind mei werd hij al met een smoes naar de commissie, die gaat over de nieuwe hoogheid, gelokt. Lang nadenken over de vraag of hij de eervolle functie op zich wilde nemen, was niet nodig. "Toen ik thuis vertelde tegen mijn kinderen dat ik de nieuwe prins werd, sprong de middelste van enthousiasme op haar stoel." Daarna volgden maanden van voorbereiden in het diepste geheim. "Je kunt niet overal zomaar even binnenlopen en erover vertellen, terwijl je eigenlijk kei trots bent. Nu mag dat wel en dat is echt heel erg leuk en fijn", vertelt Bram met een glimlach op zijn gezicht. Over de invulling van zijn weekenden tot aan carnaval hoeft hij zich in ieder geval geen zorgen te maken. "Morgenvroeg ga ik al meteen door naar het Prinsenontbijt. Even bijkletsen en nieuwe mensen leren kennen, zoals de hofkapel. Daar trek je de aankomende maanden toch veel mee op." "Het is niet bij te houden hoeveel dingen er al gepland staan", weet de prins over zijn overvolle agenda. "Van Prinsenrecepties tot bezoeken aan jubilerende clubjes. We gaan veel onderweg zijn met onze raad. Ik laat het allemaal lekker op me af komen."

De prins met zijn adjudant en hofdames (beeld: Bram Voets).

Eén ding zeker: de kersverse Prins heeft er veel zin in. "Carnaval leeft echt in Schorsbos, dus dat komt helemaal goed. Er is een hele enthousiaste club die veel regelt. Ik ga daar graag in mee." En dat het carnaval leeft is wel duidelijk. Zeker nu de nieuwe Hoogheid bekend is gemaakt. "Iedereen wil elke keer mee naar alle feestjes", vertelt de adjudant van Bram. "We hebben er kei veel zin in. Volle bak er tegenaan. Maar nu eerst een pilske."

Prins Bram d'n Urste (rechts). Samen met zijn adjudant Stefan Kooijmans en hofdames Marleen Verhoeven en Daisy de la Cousine (foto: Schorsbos).