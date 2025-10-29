Dit zijn de finalisten van 'Het Griezeligste Huis van Brabant'

Je huis versieren met Kerst? Welnee, dat doe je voor Halloween. Dat geldt in elk geval voor deze finalisten van 'Het Griezeligste Huis van Brabant'. Zij hebben echt uitgepakt. Bekijk hier hun verhaal en je mag stemmen... Als je durft!

Nicole Melchers Geschreven door

Brabanders konden zich opgeven voor de wedstrijd 'Het Griezeligste Huis van Brabant'. Uit alle inzendingen zijn drie finalisten geselecteerd en het publiek mag nu bepalen wie de winnaar is. Deze wordt op vrijdag 31 oktober tijdens de uitzending 'Brabant Viert Halloween' bekendgemaakt. Familie van Dijk uit Boxtel - 'Het kind in mij komt naar boven'

In de Van Ranststraat in Boxtel zweeft een rood ballonnetje uit de put omhoog. Dan weet je al: hier staat iets spannends te gebeuren. Boy van Dijk is enorm fan van Halloween en zijn familie griezelt gezellig met hem mee: "Het kind in me komt dan weer naar boven. Lekker mensen laten schrikken!" De voortuin staat vol grafzerken, griezelige verlichting en er prijkt een circustent voor het huis. De versiering houdt daar niet op namelijk, zelfs de brandgang en achtertuin zijn onderdeel van het tafereel. Bekijk hier het huis van de familie van Dijk in Boxtel:

Familie Kivits uit Vlijmen - 'Als kinderen komen kijken is het voor mij geslaagd!'

In de Meester Driessenstraat in Vlijmen komen de lampjes je al van ver tegemoet. Grafzerken met origineel gevonden teksten, zuilen, vleermuizen en unieke monsters zorgen ervoor dat je even drie keer goed om je heen kijkt, voor je de deurbel aanraakt. En ook deze is helemaal in Halloween-thema! Het leuke van het griezelige huis van Astrid en haar zoon,is dat veel helemaal door hen zelf is gemaakt. De creativiteit komt van Astrid en haar zoon helpt graag mee met versieren. "Halloween vind ik het allerleukst, want de herfst is mijn favoriete seizoen. Alles wat spooky is, vind ik leuk!", vertelt hij. Bekijk hier het griezelige huis van de familie Kivits uit Vlijmen:

Familie Dam uit Roosendaal - 'De grote demoon is mijn favoriet'

Het huis van Caatje en Richard op de Potgieterlaan in Roosendaal is niet te missen. Bewegende demonen, pompoenen, skeletten en honden sieren de voortuin. Compleet met geluidseffecten en rook is het een opvallend spektakel in de straat. "Mijn vriend vind het allemaal best, als ik maar blij ben!", zegt Caatje blij. Ze is het meest trots op de enorme demoon in de voortuin en die trekt ook zeker de aandacht. Bekijk hier het griezelige huis van de familie Dam uit Roosendaal:

Wil je graag je stem uitbrengen? Dat kan op de Facebookpagina van Omroep Brabant of door een mailtje te sturen naar [email protected]. De winnaar wordt vrijdagavond 31 oktober om acht uur bekendgemaakt in de televisie-uitzending van 'Brabant viert Halloween'.