Auto raakt van de weg en eindigt in de sloot

Vandaag om 10:37 • Aangepast vandaag om 11:04
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Een auto is woensdagochtend van de weg geraakt op Het Broek in Veghel. De wagen belandde in de sloot. Niemand raakte gewond.
Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor tien. De bestuurder is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De auto wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. Waardoor de auto van de weg raakte is nog niet duidelijk.

