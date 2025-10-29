Kabinet belooft 100 miljoen aan Brainport, uitbreiding ASML dichterbij

Om de hightechregio Eindhoven van het stikstofslot af te krijgen wordt 100 miljoen euro uitgetrokken. Dat is het resultaat van een overleg tussen het kabinet en afgevaardigden uit de Brainport-regio. Een doorbraak rond het stikstofdossier is nodig, om de uitbreiding van ASML in Eindhoven mogelijk te maken.

Studio040 Geschreven door

Dinsdag kwamen onder anderen premier Dick Schoof, enkele ministers, de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brainport Development-directeur Paul van Nunen namens het bedrijfsleven bijeen om een doorbraak te forceren, schrijft Studio040. Gezamenlijk willen de regio en de regering aan de slag 'om de regio Eindhoven zo snel mogelijk van het stikstofslot te halen', liet de premier op social media weten. "We hebben een goed overleg gehad. Er wordt minimaal 100 miljoen beschikbaar gemaakt voor onze regio om de stikstofproblematiek aan te pakken. En als we het eerder nodig hebben, dan gaat het kabinet kijken wat er mogelijk is", laat burgemeester Jeroen Dijsselbloem woensdag aan het ED weten.

Uitbreiding ASML

Wat er verder precies is afgesproken, is nog niet duidelijk. Het zou gaan om een brede aanpak in de gehele technologieregio, niet alleen gericht op de uitbreiding van ASML op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Ook woningbouw, betere wegen en openbaar vervoer zouden onderdeel zijn van de plannen. Veel bouwprojecten en de uitbreiding van ASML liggen nu stil, omdat deze gepaard gaan met extra stikstofuitstoot. Nieuwe projecten mogen pas doorgaan als de uitstoot elders in hetzelfde gebied omlaag gaat. Nieuwe fabrieken

Al langer is er discussie over de gevolgen van het stikstofslot, met het oog op de uitbreiding van ASML. De chipmachinefabrikant wil nieuwe fabrieken bouwen in Eindhoven, die plek moeten bieden aan zo’n 20.000 extra werknemers. ASML wil zo snel mogelijk starten met de bouw. De eerste fabrieken zouden in 2028 moeten openen. Begin dit jaar riep topman Christophe Fouquet op om vaart te maken. “Binnen twee à drie jaar moeten er stappen gezet worden. We kunnen niet tegen onze klanten zeggen: sorry, we kunnen geen machines leveren vanwege het stikstofprobleem", zei hij destijds.