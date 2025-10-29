Coen K. heeft 'vreselijke spijt' van doodtrappen van zijn vriendin Jessica

Coen K. (35) heeft vreselijke spijt dat hij op 17 juli zijn vriendin Jessica Brants (38) heeft gedood in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen. K. stond woensdagmiddag voor het eerst voor de rechter in een tussentijdse zitting. Huilend vertelde hij dat hij het zo erg vindt voor de nabestaanden.

Jessica had twee dochters van 3 en 13 jaar oud en ze had sinds een half jaar een relatie met Coen K. uit Uden. In de zaal waren woensdagnamiddag veel familieleden en vrienden op de eerste zitting afgekomen. Deze duurde maar een kwartier en was vooral voor de 'logistiek'. Veel rapporten zijn nog niet af en het kan nog wel tot halverwege 2026 duren voor het hele dossier compleet is. Deze zitting was bedoeld om dat allemaal op een rijtje te zetten. Coen K. heeft bekend dat hij Jessica om het leven heeft gebracht door haar tegen hoofd en hals te schoppen. Hij ontkent echter dat hij haar heeft geschopt toen zij op de grond lag. Volgens advocaat Mark Nillesen was Coen K. verslaafd aan medicijnen als oxazepam en diazepam. Medicijnen waarvan je rustig zou moeten worden, maar die in combinatie met alcohol bij sommige mensen juist voor een kortsluiting zouden kunnen zorgen, zo legde hij na de zitting uit.

Voordat K. de dodelijk trappen uitdeelde in het bijzijn van Jessica’s driejarige dochter hadden de twee ruzie, zo vertelde Nillesen. Jessica zou Coen vanuit Vlijmen terugbrengen naar zijn huis in Uden, maar ze had, net als Coen, ook al flink gedronken. Te veel in ieder geval om hem nog weg te brengen met de auto. Die discussie is waarschijnlijk de ‘trigger’ geweest voor de ruzie en de dodelijke schoppen. Nillesen wil nu onderzoeken in hoeverre de alcohol en de medicijnen hebben bijgedragen aan de doodslag waar Coen K. voor terechtstaat. Meteen nadat hij Jessica had getrapt in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen belde hij zelf de ambulance. Hij werd ook meteen die dag verhoord en vertelde nog dronken en door een gebrek aan medicijnen voor de eerste keer zijn verhaal, vertelde Nillesen. Buren belden de politie nadat zij een hevige ruzie hadden gehoord, gevolgd door een oorverdovende stilte. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Dat Coen K. Jessica heeft gedood staat niet ter discussie, zo bleek. Maar wel de omstandigheden waaronder dat is gebeurd. K. kan zich niet alles van die dag herinneren. Sommige dingen wel, maar sommige dingen ook niet. Wel zegt zijn advocaat te weten hoeveel alcohol hij die dag had gedronken en hoeveel medicijnen en soorten medicijnen hij had geslikt. Een complicerende factor kan zijn dat K. net van medicijn was gewisseld, maar dat moet allemaal nog worden onderzocht. De tientallen nabestaanden van Jessica hoorden de korte zitting zwijgend aan. Zij werden niet veel wijzer van deze korte, 'logistieke' zitting. Ook was niet te merken hoe zij op Coen K. reageerden toen zij hem voor het eerst sinds het drama weer zagen. De zitting maakte wel duidelijk dat de dood van Jessica voor iedereen een drama is, dat niemand heeft gewild. De volgende zitting in deze zaak is op 21 januari.