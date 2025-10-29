Te veel knuffels op kindergraf maar gemeente laat het nu toch toe

Jay Manichand en zijn vrouw Michelle van de Wiel hoeven geen boete te betalen omdat er te veel knuffels op het graf van hun zoontje liggen. De gemeente Eindhoven laat toe dat er meer knuffels liggen dan is toegestaan, omdat dit niet tot klachten of overlast leidt op begraafplaats De Ouden Toren.

Volgens de regels van de gemeente mogen er maximaal drie knuffels op een graf liggen. Op het graf van het jongetje liggen er nu vijf. Een brief van de gemeente waarin het stel hierop werd gewezen, viel slecht bij Jay en Michelle. Een woordvoerder van de gemeente kon niet verklaren waarom het maximum op drie knuffels is gesteld.



De gemeente is al geruime tijd in gesprek met het koppel omdat het graf eerder te veel ruimte innam. Zo waren er onder meer paaltjes omheen geplaatst. Een jaar geleden ontstond een bijna-opruimactie door een misverstand. “Daar hebben we gesprekken over gevoerd. De burgemeester heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden”, aldus de woordvoerder.

'Sluitstuk'

In de brief staat dat het stel het graf grotendeels volgens de gemaakte afspraken heeft ingericht, maar dat er op sommige punten nog niet volledig aan die afspraken is voldaan, zoals het aantal knuffels. De gemeente noemt deze brief het ‘sluitstuk’ van een lang traject. Er wordt niet gehandhaafd omdat het geen overlast veroorzaakt.



“Er lijkt sprake te zijn van een verschil in interpretatie,” zegt de woordvoerder. “We begrijpen dat dit een gevoelige kwestie is. Na dit lange traject kunnen we leven met de situatie zoals die nu is. We zullen hier geen verdere maatregelen tegen nemen.”

