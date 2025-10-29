2 jongens aangehouden bij uit de hand gelopen voetbalwedstrijd Den Bosch

Tijdens de bekerwedstrijd FC Den Bosch - ADO Den Haag zijn twee supporters aangehouden. Deze wedstrijd werd dinsdagavond meer dan anderhalf uur stilgelegd omdat supporters het veld op waren gekomen. De twee zijn aangehouden omdat ze vuurwerk bij zich hadden, laat de politie weten.

Het ging mis aan het begin van de tweede helft. ADO had net de 2-3 gemaakt, waarna fans uit Den Haag het hek van het uitvak sloopten. Hierna volgde een reactie van enkele Bossche fans, die ook het veld opkwamen.

De aangehouden verdachten zijn twee minderjarige jongens. Ze werden net buiten het stadion tijdens de wedstrijd opgepakt. Of het fans van FC Den Bosch of ADO Den Haag zijn, is nog niet duidelijk.

De ME, inclusief honden, was snel op het veld om de boel te sussen. "Het betrof hier een risicowedstijd wat inhoudt dat we op de achterhand ME beschikbaar hebben om op treden bij openbare ordeverstoringen", zegt de woordvoerder van de politie. Eén steward is in zijn arm gebeten door een politiehond. Hij is de enige die verwondingen heeft overgehouden aan de schermutselingen.

Ook werden er drones ingezet door de aanwezige veiligheidsdiensten: "De drones zijn bedoeld om een goed overzicht te hebben van het inzetgebied om zo snel en effectief te kunnen ingrijpen." Na overleg tussen FC Den Bosch, de KNVB, de scheidsrechter en de gemeente werd besloten de wedstrijd uit te spelen zodra het uitvak volledig leeg was.

Reactie FC Den Bosch

Uiteindelijk draaide FC Den Bosch de wedstrijd na de hervatting om en won het na een krankzinnige penaltyreeks, waarin beide teams meerdere strafschoppen misten. De Bosschenaren gaan dus verder in het KNVB-bekertoernooi.

Kort na de wedstrijd kwam de Bossche club met een statement naar buiten: "De acties van een groep personen hebben de voetbalavond voor de goedwillende meerderheid verziekt. Beide clubs keuren de gebeurtenissen ten strengste af. FC Den Bosch gaat er alles aan doen om de daders keihard te straffen, te verbannen uit ons stadion en waar mogelijk strafrechtelijk te vervolgen."