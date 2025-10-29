Stemmen met visuele beperking: een kijkje bij Kamerlid Daan de Kort

De visueel beperkte Daan de Kort, nummer 20 op de kieslijst van de VVD, stemt woensdagmiddag op bijzondere wijze in het gemeentehuis in Eindhoven. Door zijn visuele beperking kan De Kort de kieslijsten niet lezen. In een speciaal stemlokaal met een brailleboek en een koptelefoon met audio-ondersteuning kan hij toch stemmen. "Ik heb er blind vertrouwen in", lacht hij.

In het gemeentehuis in de Lichtstad zijn drie stembureaus, waarvan er één is ingedeeld voor mensen met een visuele beperking. Via een geleidenpad lopen slechtzienden naar een speciaal stemhokje. Met een brailleboek kunnen visueel beperkten? de partij en kandidaat naar keuze voelen, zodat ze weten op wie ze willen stemmen. Weten ze niet hoe ze met braille om moeten gaan, dan is er audio-ondersteuning. Visueel beperkten kunnen een koptelefoon opzetten en worden met geluid door de kieslijst geholpen.

"Hij zit erin dus hij telt."

Vervolgens lopen ze via het geleidenpad naar de stembus en doen ze het biljet erin. Bij De Kort gaat dat woensdagmiddag vlekkeloos. "Hij zit erin, dus hij telt", zegt het Kamerlid opgelucht. Uit onderzoek van ANP en Open State Foundation bleek eerder deze week dat het in Brabantse gemeenten vaak niet duidelijk is waar mensen met een beperking kunnen stemmen en wat er voor hen geregeld is om het stemmen makkelijker te maken.

Met een speciaal brailleboek en een koptelefoon kunnen slechtzienden stemmen (beeld: Omroep Brabant).

In het stembureau in Eindhoven is dat gelukkig niet het geval. De Kort biecht aan verslaggever Jan Waalen op in een extra uitzending van Brabant Nieuws naar wie zijn stem gaat. "Ik stem op mezelf, want het begint bij vertrouwen in jezelf", lacht hij.

"Ik heb er blind vertrouwen in."