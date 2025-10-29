Stemmen met visuele beperking: een kijkje bij Kamerlid Daan de Kort
In het gemeentehuis in de Lichtstad zijn drie stembureaus, waarvan er één is ingedeeld voor mensen met een visuele beperking. Via een geleidenpad lopen slechtzienden naar een speciaal stemhokje.
Met een brailleboek kunnen visueel beperkten? de partij en kandidaat naar keuze voelen, zodat ze weten op wie ze willen stemmen. Weten ze niet hoe ze met braille om moeten gaan, dan is er audio-ondersteuning. Visueel beperkten kunnen een koptelefoon opzetten en worden met geluid door de kieslijst geholpen.
"Hij zit erin dus hij telt."
Vervolgens lopen ze via het geleidenpad naar de stembus en doen ze het biljet erin. Bij De Kort gaat dat woensdagmiddag vlekkeloos. "Hij zit erin, dus hij telt", zegt het Kamerlid opgelucht.
Uit onderzoek van ANP en Open State Foundation bleek eerder deze week dat het in Brabantse gemeenten vaak niet duidelijk is waar mensen met een beperking kunnen stemmen en wat er voor hen geregeld is om het stemmen makkelijker te maken.
In het stembureau in Eindhoven is dat gelukkig niet het geval. De Kort biecht aan verslaggever Jan Waalen op in een extra uitzending van Brabant Nieuws naar wie zijn stem gaat. "Ik stem op mezelf, want het begint bij vertrouwen in jezelf", lacht hij.
"Ik heb er blind vertrouwen in."
In zijn partij heeft De Kort ook vertrouwen, ondanks dat de peilingen er voor hem niet heel rooskleurig uitzien. Het hangt er namelijk om of de VVD aan de twintig zetels komt. "Ik wil me in de Kamer blijven inzetten voor ons mooie Brabant, dus ik ga met veel spanning samen met mijn vrouw naar de uitslagenavond", zegt hij.
Toch heeft De Kort goede moed voor de uitslagenavond. "Het wordt een mooi feestje. Ik heb er vertrouwen in, blind vertrouwen in mijn geval", lacht hij.