Agent in gezicht gespuugd door winkeldief (29)

Vandaag om 13:12 • Aangepast vandaag om 13:54
Archieffoto: Politie.nl
Een winkeldief die dinsdagavond werd aangehouden, heeft een politieagent bespuugd. De man zou met geweld iets hebben gestolen uit een winkel aan het Transvaalplein in Tilburg. Het gaat om een 29-jarige man, zonder een bij de politie bekende woon- of verblijfplaats. Hij zit nog vast.
Na de diefstal ging de man ervandoor. Op het Transvaalplein werd hij uiteindelijk aangehouden. Hij dreigde de agenten te bespugen, waarop hij spuugmasker kreeg om dit te voorkomen. Ook verzette hij zich toen agenten hem in de politieauto wilden zetten.

In de cel werden zijn handboeien afgedaan. Op dat moment werd hij direct agressief naar een van de agenten, trok zijn spuugmasker af en spuugde de agent in het gezicht.

De man wordt nog verhoord.

