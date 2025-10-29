Advertentie
Gekantelde vrachtwagen op de A59, chauffeur gewond
Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 17:58
nl
Op de A59 is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld bij knooppunt Zonzeel. De verbindingsweg vanuit Den Bosch richting Breda (A16) was een tijd dicht. De bestuurder van de vrachtwagen raakte bij het ongeluk lichtgewond.
Om kwart voor zes is de weg weer vrijgegeven. De berger is ter plaatse en de eerste bergingswerkzaamheden zijn gedaan. Dat karwei wordt later op de avond afgemaakt. Dan gaat de weg opnieuw dicht.
