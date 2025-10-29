Navigatie overslaan
Gekantelde vrachtwagen op de A59, chauffeur gewond

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 17:58
Op de A59 is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld bij knooppunt Zonzeel. De verbindingsweg vanuit Den Bosch richting Breda (A16) was een tijd dicht. De bestuurder van de vrachtwagen raakte bij het ongeluk lichtgewond.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Om kwart voor zes is de weg weer vrijgegeven. De berger is ter plaatse en de eerste bergingswerkzaamheden zijn gedaan. Dat karwei wordt later op de avond afgemaakt. Dan gaat de weg opnieuw dicht.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink

