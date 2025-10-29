Gekantelde vrachtwagen op de A59, verbindingsweg voorlopig dicht

Op de A59 is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld bij knooppunt Zonzeel. De verbindingsweg vanuit Den Bosch richting Breda (A16) is dicht. De bestuurder van de vrachtwagen raakte bij het ongeluk lichtgewond.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de weg tot minstens half zes woensdagmiddag dicht zal blijven. De zware berger is onderweg naar de vrachtwagen. Zodra deze aanwezig is, zal er worden gekeken of het mogelijk is om de vrachtwagen van de weg te slepen.

De kans bestaat ook dat het niet mogelijk is om de vrachtwagen te verplaatsen, dan zal de weg nog langer dicht zijn.