Burgemeester Den Bosch: 'Doorspelen met ADO-fans was niet veilig'

De burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, besloot dinsdagavond dat de gestaakte bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag pas mocht worden hervat nadat de ADO-fans het stadion hadden verlaten. “Doorspelen was géén veilige optie meer aangezien het hekwerk bij het uitvak door ADO-supporters volledig was ontwricht”, laat een woordvoerder van de gemeente woensdag weten.

De wedstrijd werd stilgelegd nadat fans van FC Den Bosch via het veld de confrontatie hadden gezocht met de Haagse aanhang, die eerder met vuurwerk had gegooid. Volgens de gemeente was het laten vertrekken van de thuissupporters geen optie. “Vanuit veiligheidsperspectief was dat geen gepaste maatregel. Het laat zich raden wat voor onrust dat vermoedelijk teweeg had gebracht, buiten en rondom het stadion."



Om verdere escalatie te voorkomen, werd besloten de Haagse supporters onder politiebegeleiding terug te sturen. “De meest geschikte manier om de rust direct te herstellen, was om ADO-supporters onder begeleiding en conform de verplichte bus-combinatie-regeling terug naar Den Haag te sturen." De gemeente heeft het over provocaties over en weer tussen beide supportersgroepen.



De ongeregeldheden begonnen kort na rust, toen ADO via een penalty op een 2-3 voorsprong kwam. Haagse fans sloopten het hek bij het uitvak, waarop enkele supporters van FC Den Bosch het veld op stormden. Er werd vuurwerk gegooid en de sfeer werd snel grimmig. De Mobiele Eenheid, inclusief honden, moest ingrijpen om de rust te herstellen. Daarbij werd een steward in zijn arm gebeten door een politiehond. Hij was de enige die gewond raakte.



risicowedstrijd

Volgens de politie ging het om een risicowedstrijd, waarvoor al extra veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Tijdens het duel werden buiten het stadion twee minderjarige jongens aangehouden omdat ze vuurwerk bij zich hadden.



Na overleg tussen de gemeente, politie, KNVB, de scheidsrechter en beide clubs werd besloten het duel te hervatten zodra het uitvak leeg was. Uiteindelijk wist FC Den Bosch de wedstrijd na strafschoppen te winnen en plaatste de club zich voor de volgende ronde van het bekertoernooi.



Reactie KNVB

De KNVB heeft laten weten dat de betrokkenen bij de ongeregeldheden moeten rekenen op lange stadionverboden, boetes en mogelijk strafrechtelijke vervolging. “Als de clubs de daders hebben opgespoord en doorgegeven hebben aan de KNVB, kunnen wij hen langdurige landelijke stadionverboden opleggen, met daarbovenop geldboetes”, stelt de voetbalbond.



Clubs veroordelen

Beide clubs hebben het geweld veroordeeld. “De acties van een groep personen hebben de voetbalavond voor de goedwillende meerderheid verziekt”, liet FC Den Bosch weten. “We gaan er alles aan doen om de daders keihard te straffen, te verbannen uit ons stadion en waar mogelijk strafrechtelijk te vervolgen.”



De gemeente Den Bosch evalueert samen met politie, justitie en de clubs hoe het zover heeft kunnen komen en welke maatregelen nodig zijn bij toekomstige duels.