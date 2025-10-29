Navigatie overslaan
Auto belandt op de kop in de berm na botsing met vrachtwagen

Vandaag om 16:56 • Aangepast vandaag om 17:11
Een auto is woensdagmiddag op de N69 bij Veldhoven gecrasht, de wagen kwam in de berm gecrasht. De bestuurder verloor de macht over het stuur toen hij wilde invoegen en de zijkant van een vrachtwagen raakte. De auto belandde op zijn kop naast de rijksweg.
Storm Roubroeks

De inzittenden konden zelfstandig uit de auto komen. Hierdoor hoefde niet alle opgeroepen hulpdiensten naar het ongeluk toe te komen.

Een slachtoffer is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk dicht geweest tussen Veldhoven en Valkenswaard.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
