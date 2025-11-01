Kickbokser Zimmerman (39) maakt comeback en wil Rico Verhoeven vloeren

Hij is 39, maar voelt zich 18. De Bredase kickbokslegende Errol ‘The Bonecrusher’ Zimmerman stapt weer de ring in bij Glory, de grootste kickboksorganisatie ter wereld. En zijn missie is duidelijk: "Iedereen kapot maken en uiteindelijk Rico Verhoeven weer knock-out slaan."

"Rico is al veel te lang ongeslagen", zegt Zimmerman met een brede grijns. "Ik heb hem ooit knock-out geslagen en sindsdien heeft niemand dat meer gedaan. Hoe mooi zou het zijn als ik dat opnieuw doe?" Maar zo ver is het nog lang niet. De 39-jarige Bredase kickbokser moet zich op 13 december eerst zien te plaatsen voor het finaletoernooi van Glory. De eerste hobbel voor een wildcard is het gevecht tegen de Australiër Alex Simon, een zwaargewicht van 150 kilo die zijn oorsprong heeft in het gewichtheffen. "Een sterke jongen, maar ervaring wint altijd," zegt Zimmerman strijdvaardig.

"

Hij zal uiteindelijk het finaletoernooi in 2026 moeten winnen om het tegen Rico Verhoeven op te kunnen nemen voor de wereldtitel. "Hij is een echte kampioen, dat geef ik toe", zegt de Bredase veteraan. "Maar zelfs kampioenen hebben een zwakke plek en ik denk dat ik de juiste manier weet om hem te verslaan."

Zimmerman stond in het verleden in totaal drie keer in de ring tegenover Rico Verhoeven. In 2012 sloeg hij de regerend kampioen binnen een minuut knock-out, maar de andere twee partijen werden verloren. "Mensen zeggen dat het daarom 2-1 voor Rico staat", zegt 'The bonecrusher'. "Maar de laatste keer moest ik stoppen door een blessure. Dat is geen echte nederlaag in mijn ogen en in mijn administratie staat het dan eigenlijk ook 2-2. Want als je iemand knock-out slaat, sta je sowieso een punt voor toch?"

Errol Zimmerman bereidt zich voor op zijn rentree voor Glory (foto: Ronald Sträter).

De terugkeer van Errol Zimmerman bij Glory is opvallend. Geld speelt geen rol zegt hij zelf en ook zijn leeftijd niet. Dat hij op zijn 39e nog in de ring staat, is volgens hem geen enkel probleem. "Ik voel me nog 18. Leeftijd is maar een getal. Zodra ik in de ring stap, vergeet ik alles. Dan laat ik zien wie ik ben en waar ik voor sta. Vechten is niet iets wat ik doe, het is wie ik ben." Zimmerman is al hard aan het trainen bij Hemmers Gym in Breda om zijn doel te bereiken. Wanneer hij traint, zie je hem genieten. "Met Errol is het altijd een avontuur", zegt trainer Nicky Hemmers lachend. "Hij heeft de afgelopen twee jaar nog acht partijen gevochten, waarvan zes op knock-out. Als je hem belt om te vechten, zegt hij meteen ja. En dan pas vraagt hij waar het is."

"Ik ben nog lang niet klaar, elke dag is oorlog."