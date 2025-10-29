Hier mogen ze vandaag een extra hokje rood maken

Wordt het Baest, Best-Oirschot of Heidelanden? Inwoners van Best en Oirschot mochten woensdag, naast een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen, ook stemmen voor een nieuwe naam van de fusiegemeente die in 2028 ontstaat.

Stembureaulid Helly van Houdenhoven vindt het bijzonder dat mensen naast de landelijke verkiezingen ook een stem mogen uitbrengen op een gemeentenaam. “Maar best wat mensen slaan die stem over”, vertelt ze. De wel ingevulde kaartjes gaan in een aparte container en worden donderdag geteld door de gemeente Best. “Dat hoeven we vandaag niet te doen”, zegt ze.

Een vrouw twijfelde even over haar keuze. “Ik heb met mijn man overlegd", geeft ze. “Ik heb gekozen voor Best-Oirschot. Dat vind ik wel gepast.” Ze woonde jarenlang in Oirschot, maar nu ook al lang in Best. “Ik heb veel connecties met beide plaatsen, daarom deze keus. Baest en Heidelanden vind ik niet goed passen: de een is te veel Oirschot- en de ander te veel Best-gericht. Dus ik vind het wel goed zo."

Duidelijk

Ook veel anderen kiezen voor Best-Oirschot. “De andere zijn geen namen”, zegt een man. “Dit zijn de twee dorpen die samengaan, dus die naam is duidelijk. Die andere namen zeggen niks, die kent niemand.” Een vader met zijn dochtertje vindt het vooral leuk dat hij mag stemmen op een nieuwe naam. “Als nieuwkomer van Best voelt Best-Oirschot voor mij het meest als een logische keuze. Die geeft mij de meeste herkenning.”

Maar niet iedereen kiest die optie. "Heidelanden vond ik een beetje mwah", zegt een jongere man over de drie opties. "De andere twee opties waren eigenlijk wel goed, maar ik heb voor Baest gekozen. Best-Oirschot heeft nog steeds iets van twee aparte dorpen." Hij vindt dat hij wel moet stemmen voor een nieuwe naam. "Je bent toch inwoner van het dorp en je hebt een keuze, dus als je stemrecht hebt, moet je dat altijd gebruiken."

'Gewoon Baest'

Voor een andere man was de keuze simpel. “Gewoon Baest. Moeilijker hoeft het niet te zijn”, zegt hij. De Bestenaar ziet geen reden waarom Oirschot in de naam moet. “Dat is niet zo groot als Best. En zo verandert er minder.”

Op 6 november wordt de nieuwe gemeentenaam bekendgemaakt. De fusie van Best en Oirschot is pas vanaf 1 januari 2028 een feit.