Meneer Govers (87) stemt vanaf brancard, onderweg naar het ziekenhuis

'Over mijn lijk' moet meneer Govers (87) hebben gedacht. Vanaf de brancard heeft hij woensdagmiddag in Tilburg zijn stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij wilde per se pas mee naar het ziekenhuis na het uitbrengen van zijn stem. "De toekomst van het land is belangrijker dan mijn gezondheid", vertelde hij.

Meneer Govers is woonachtig in verzorgingshuis 'T Laar in Tilburg. Hij werd woensdagmiddag opgehaald door de ambulance om naar het ziekenhuis te gaan.

Foto: Persbureau Heitink