VERKIEZINGEN

Deze Brabanders lijken in de Tweede Kamer te komen

Vandaag om 21:33 • Aangepast vandaag om 21:44
Lege stoelen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer (Foto: ANP)
Lege stoelen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer (Foto: ANP)
Op basis van de tweede exitpoll worden deze Brabanders waarschijnlijk verkozen in de Tweede Kamer. Het is nog niet zeker of zij verkozen worden, omdat er een foutmarge van twee zetels is met de daadwerkelijke uitslag. Ook kunnen kandidaten nog met voorkeursstemmen verkozen worden.
PVV - 25 zetels in exitpoll
23 - Maikel Boon, Bergen op Zoom (In de foutmarge van de exitpoll)
25 - Rachel van Meetelen, Bergen op Zoom (In de foutmarge van de exitpoll)

GroenLinks-PvdA - 20 zetels in exitpoll
2 - Esmah Lahlah, Tilburg
21 - Jade van der Linden, Oss

VVD - 23 zetels in exitpoll
3 - Ruben Brekelmans, Oisterwijk
14 - Thierry Aartsen, Terheijden
20 - Daan de Kort, Eindhoven

D66 - 27 zetels in exitpoll
10 - Mpanzu Bamenga, Eindhoven
24 - Ulas Köse, Dongen

CDA - 19 zetels in exitpoll
4 - Inge Dijk, Gemert
6 - Jeltje Straatman, Bladel
13 - Maes van Lanschot, Eindhoven

