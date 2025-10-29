Deze dertien Brabanders lijken in de Tweede Kamer te komen

Deze dertien Brabanders lijken op basis van de exitpoll verkozen te worden in de Tweede Kamer. Het is nog niet zeker of zij verkozen worden, omdat er een foutmarge van twee zetels is met de daadwerkelijke uitslag. Ook kunnen kandidaten nog met voorkeursstemmen verkozen worden.

PVV - 25 zetels in exitpoll

23 - Maikel Boon, Bergen op Zoom (In de foutmarge van de exitpoll)

25 - Rachel van Meetelen, Bergen op Zoom (In de foutmarge van de exitpoll)



GroenLinks-PvdA - 20 zetels in exitpoll

2 - Esmah Lahlah, Tilburg

21 - Jade van der Linden, Oss



VVD - 23 zetels in exitpoll

3 - Ruben Brekelmans, Oisterwijk

14 - Thierry Aartsen, Terheijden

20 - Daan de Kort, Eindhoven D66 - 27 zetels in exitpoll

1 - Rob Jetten

10 - Mpanzu Bamenga, Eindhoven

24 - Ulas Köse, Dongen



CDA - 19 zetels in exitpoll

4 - Inge van Dijk, Gemert

6 - Jeltje Straatman, Bladel

13 - Maes van Lanschot, Eindhoven