Advertentie
Deze veertien Brabanders lijken in de Tweede Kamer te komen
Gisteren om 21:33 • Aangepast vandaag om 09:02
nl
Deze dertien Brabanders lijken op basis van de exitpoll verkozen te worden in de Tweede Kamer. Het is nog niet zeker of zij verkozen worden, omdat er een foutmarge van twee zetels is met de daadwerkelijke uitslag. Ook kunnen kandidaten nog met voorkeursstemmen verkozen worden.
PVV - 25 zetels in exitpoll
23 - Maikel Boon, Bergen op Zoom (In de foutmarge van de exitpoll)
25 - Rachel van Meetelen, Bergen op Zoom (In de foutmarge van de exitpoll)
GroenLinks-PvdA - 20 zetels in exitpoll
2 - Esmah Lahlah, Tilburg
3 - Jesse Klaver, Roosendaal
21 - Jade van der Linden, Oss (In de foutmarge van de exitpoll)
VVD - 23 zetels in exitpoll
3 - Ruben Brekelmans, Oisterwijk
14 - Thierry Aartsen, Terheijden
20 - Daan de Kort, Eindhoven
D66 - 27 zetels in exitpoll
1 - Rob Jetten
10 - Mpanzu Bamenga, Eindhoven
24 - Ulas Köse, Dongen
CDA - 19 zetels in exitpoll
4 - Inge van Dijk, Gemert
6 - Jeltje Straatman, Bladel
13 - Maes van Lanschot, Eindhoven
Advertentie
Advertentie