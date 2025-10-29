Verkiezingen en eigen stikstofmaatregelen: dit gebeurde er vandaag

Van de verkiezingsdag tot stikstofmaatregelen: dit zijn de drie verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Op de verkiezingsdag staat Nederland in het teken van het stemmen voor de Tweede Kamer. De opkomst lag rond 10:30 uur op 12 procent, iets lager dan bij de vorige verkiezingen. Op station Breda werd om 5:15 uur de eerste stem uitgebracht. Hier lees je meer over de verkiezingsdag.

Esmah Lahlah, nummer twee op de lijst van GroenLinks-PvdA, bracht haar stem uit in Tilburg. De politica, die onlangs nog solliciteerde als burgemeester van Tilburg, verzekert dat haar prioriteiten in Den Haag liggen. Lees hier haar verhaal.

Brabantse veehouders krijgen meer vrijheid bij het verminderen van hun stikstofuitstoot. Ze mogen zelf kiezen hoe ze hun uitstoot verminderen aan de hand van een 'menukaart' met maatregelen. De sector moet in 2035 gemiddeld 46 procent minder stikstof uitstoten. Hier lees je het hele verhaal.