Klopjacht naar autodief die op A2 meerdere agenten aanreed

Bij een aanrijding op de A2 bij knooppunt Batadorp zijn woensdagavond twee motoragenten zwaargewond geraakt, maar buiten levensgevaar. De autodief, die het ongeluk heeft veroorzaakt, is er vandoor gegaan. De politie is op zoek naar de bestuurder. De ravage is groot en de A2 is in de richting van Den Bosch dicht.

De achtervolging begon in Geldrop. Naast de reguliere politiewagens, waren er ook 'undercover'-auto's van de politie betrokken. In ieder geval zijn twee politiewagens en twee politiemotoren zijn door de bestuurder van een gestolen auto aangereden. Voor het ongeluk kwam een traumahelikopter ter plaatse.

Weg dicht

De verwachting is dat de problemen op de A2 nog lang gaan duren. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog tot in de loop van de nacht dicht zal blijven. Verkeersspecialisten zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het verkeer wordt via de parallelrijbaan (N2) gestuurd, laat Rijkswaterstaat weten. Op de N2 stond om kwart over acht een hele lange file.

Foto: Persbureau Heitink