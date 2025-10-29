FC Eindhoven in extremis onderuit tegen amateurs, ook NAC uit de beker

FC Eindhoven is in de verlenging door HSV Hoek uitgeschakeld in de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit de provincie Zeeland maakte in minuut 119 de winnende treffer. Een matig NAC Breda verloor van Heracles. In Breda werd het woensdag 1-4. Ook voor Halsteren is het bekeravontuur voorbij. De laatst overgebleven Brabantse amateurclub verloor met 1-0. RKC bekert wel verder.

De Parel van het Zuiden speelde een zwakke eerste helft tegen Heracles, dat laatste staat in de Eredivisie. De ploeg uit Almelo kwam in minuut 21 op 0-1 via een prachtig afstandsschot in de bovenhoek van Ajdin Hrustic. Tien minuten later was het ex-FC Den Bosch-speler Jizz Hornkamp die de 0-2 inkopte. NAC-trainer Carl Hoefkens heeft van Kostas Lamprou zijn nieuwe eerste keeper gemaakt. Maar de Griekse doelman zat er helemaal naast bij de 0-2. In de tweede helft kwam NAC een stuk feller uit de kleedkamer. Dat resulteerde al snel in een grote kans en uiteindelijk een goal. Een kopbal van Sydney van Hooijdonk werd gepareerd door de doelman van Heracles, maar Boy Kemper was er als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te werken. Ondanks dat NAC de betere ploeg was, kreeg het in een counter de deksel op de neus. Bredase spelers kregen meerdere mogelijkheden om de counter eruit te halen door een tactische overtreding te maken, maar durfden dit niet en Yvandro Borges Sanches tekende voor de 1-3. Tot overmaat van ramp maakte Heracles ook nog de 1-4.