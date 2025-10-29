FC Eindhoven in extremis onderuit tegen amateurs, ook NAC uit de beker
De Parel van het Zuiden speelde een zwakke eerste helft tegen Heracles, dat laatste staat in de Eredivisie. De ploeg uit Almelo kwam in minuut 21 op 0-1 via een prachtig afstandsschot in de bovenhoek van Ajdin Hrustic. Tien minuten later was het ex-FC Den Bosch-speler Jizz Hornkamp die de 0-2 inkopte. NAC-trainer Carl Hoefkens heeft van Kostas Lamprou zijn nieuwe eerste keeper gemaakt. Maar de Griekse doelman zat er helemaal naast bij de 0-2.
In de tweede helft kwam NAC een stuk feller uit de kleedkamer. Dat resulteerde al snel in een grote kans en uiteindelijk een goal. Een kopbal van Sydney van Hooijdonk werd gepareerd door de doelman van Heracles, maar Boy Kemper was er als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te werken.
Ondanks dat NAC de betere ploeg was, kreeg het in een counter de deksel op de neus. Bredase spelers kregen meerdere mogelijkheden om de counter eruit te halen door een tactische overtreding te maken, maar durfden dit niet en Yvandro Borges Sanches tekende voor de 1-3. Tot overmaat van ramp maakte Heracles ook nog de 1-4.
Sprookje Halsteren voorbij
Helaas geen kans meer voor Halsteren om tegen een profclub te spelen. De ploeg 4e Divisie plaatste zich al knap voor de eerste ronde van de beker, maar Genemuiden SC, wat een niveautje hoger speelt, bleek net wat efficiënter. In de tweede helft kreeg de Brabantse amateurploeg nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar verzuimde het te scoren vanaf de penaltystip en bleef het 1-0.
FC Eindhoven heeft moeite met amateurs
29 augustus was de laatste keer dat FC Eindhoven een officiële wedstrijd won. Toen werd er met 1-0 gewonnen van RKC. Sindsdien wilde het niet meer lukken, en ook nu slagen ze er niet in. Zelfs tegen de amateurs van HSV Hoek uit de Tweede Divisie kan er niet gewonnen worden.
Hoek kwam in de eerste minuten al op voorsprong uit een corner. Gelukkig konden de blauw-witten zich revancheren en stond het na kopballen van Clint Essers en Rangelo Janga voor rust nog met 1-2 voor. Maar een paar minuten voor het einde was daar ineens Gertjan Martens die er een verlenging uitsleepte in Zeeland.
En die verlenging werd uiteindelijk is de slotminuten gewonnen door Hoek. Din Sula duwde FC Eindhoven verder in een crisis door de bal net voor het laatste fluitsignaal achter Jort Borgmans te schuiven. Geen bekervoetbal en een achttiende plaats voor de ploeg van Maurice Verberne. Hoe lang staat hij nog aan het roer in Eindhoven?
RKC wel een ronde verder
In Waalwijk was het feest vanavond. Er werd namelijk knap gewonnen van SC Cambuur. Het was de avond van de kopgoals, want ook hier kwam de 1-0 van het hoofd van Tim van der Leij. De tweede werd gemaakt door Juan Familio-Castillo. Cambuur deed nog wat terug, natuurlij via het hoofd, maar de marge bleek genoeg voor RKC om een overwinning uit het vuur te slepen. Uiteindelijk werd het 3-2 in het Mandemakers Stadion.