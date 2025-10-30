Rechter fluit burgemeester terug die daarna boos reageert: 'Onbegrijpelijk'

Burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heeze-Leende heeft geen begrip voor de keuze van de rechter om een huis aan de Strijperstraat weer te openen voor de bewoner. "Ik ben zeer teleurgesteld." De woning was sinds de zomer gesloten vanwege ernstige dreiging voor de openbare orde. In en rond het huis was een reeks aan geweldsincidenten, zo werd er op het huis geschoten en waren er explosies.

Heldens reageert verontwaardigd op de uitspraak van de rechter. “De veiligheid van onze inwoners staat voorop, en ik vind het onbegrijpelijk dat de rechter mij onvoldoende gelegenheid heeft gegeven de situatie in Leenderstrijp toe te lichten."



De burgemeester benadrukt dat het heropenen van de woning negatieve gevolgen kan hebben. "De dreiging is reëel en ernstig en vraagt om daadkrachtig optreden." Heldens benadrukt dat hij de situatie nauwlettend blijft volgen en dat er nieuwe maatregelen worden genomen als dat nodig blijkt. In zijn verklaring komt de burgemeester niet terug op de onafhankelijke rol van de rechter.

Uitspraak

De bewoner van het huis stapte naar de rechter om een zogenoemde voorlopige voorziening aan te vragen. Op 7 augustus bepaalde de rechter dat de sluiting slechts vier maanden mocht duren, tenzij het bezwaar van de bewoner eerder werd behandeld. Na advies van de bezwaarschriftencommissie handhaafde de burgemeester aanvankelijk het besluit tot 21 december 2025. Uiteindelijk stelde de rechter de bewoner alsnog in het gelijk, waardoor de woning per direct moet worden heropend.

Ontploffingen

De sluiting volgde op een reeks ernstige incidenten die de afgelopen acht maanden plaatsvond. In oktober 2024 werd de woning voor het eerst getroffen door een explosie, waarna twee maanden later opnieuw ontploffingen plaatsvonden, ook bij de buren. Eind december 2024 kwam zwaar vuurwerk tot ontploffing bij de garagedeur van het huis, en een bomaanslag bij een van de buren zorgde voor grote schade. Bij meerdere incidenten waren bewoners thuis; een gezin met drie kinderen lag te slapen toen het vuurwerk ontplofte.



Na de derde aanslag besloot burgemeester Heldens om per direct cameratoezicht te plaatsen. “Dit is geen kwajongensstreek. Het gaat om zwaar georganiseerde criminaliteit. Alleen samen kunnen we dit stoppen en houden we onze gemeente veilig”, zei hij destijds. Het toezicht werd zes weken geleden beëindigd.



In juni 2025 escaleerde de situatie opnieuw: het huis werd beschoten. Meerdere kogels troffen de rolluiken, terwijl een witte auto, mogelijk een bestelbus, werd gezien die na het incident wegreed. Niemand raakte gewond. De burgemeester besloot daarop het huis direct te sluiten voor een periode van zes maanden, met als doel de openbare orde te herstellen.