Politiebond aangedaan nadat autodief agenten aanrijdt op A2

De Nederlandse Politiebond (NPB) is geschrokken en aangedaan door het ongeluk op de A2 waarbij meerdere agenten gewond zijn geraakt. Twee motoragenten raakten woensdagavond zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar. "Ze zijn in een nachtmerrie beland", stelt Maarten Brink van de NPB in Brabant.

"Wat een verschrikkelijk voorval. Het is erg heftig en intens naar voor de betrokken collega’s en hun naasten." Maarten Brink hoopt dat zijn collega's de verdachte, die woensdagavond na het incident is gevlucht, snel opsporen en kunnen vervolgen.

"Het is essentieel dat opvang en zorg voor hen die in deze nachtmerrie zijn beland snel daar is. Ik wens alle politiemensen en andere betrokkenen heel veel sterkte toe", zegt Brink. "Voor de politiemensen die gewond zijn geraakt; we hopen op een snel en volledig herstel."

De ravage op de snelweg is na het ongeluk groot. Het wegdek is bezaaid met brokstukken van auto's en politiemotoren.