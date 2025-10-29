Politievakbond aangedaan nadat autodief agenten aanrijdt op A2
"Wat een verschrikkelijk voorval. Het is erg heftig en intens naar voor de betrokken collega’s en hun naasten." Maarten Brink hoopt dat zijn collega's de verdachte, die woensdagavond na het incident is gevlucht, snel opsporen en kunnen vervolgen.
"Het is essentieel dat opvang en zorg voor hen die in deze nachtmerrie zijn beland snel daar is. Ik wens alle politiemensen en andere betrokkenen heel veel sterkte toe", zegt Brink. "Voor de politiemensen die gewond zijn geraakt; we hopen op een snel en volledig herstel."
De ravage op de snelweg is na het ongeluk groot. Het wegdek is bezaaid met brokstukken van auto's en politiemotoren.
Achtervolging
De achtervolging begon in Geldrop. Naast de reguliere politiewagens, waren er ook 'undercover'-auto's van de politie betrokken. In ieder geval zijn twee politiewagens en twee politiemotoren door de bestuurder van een gestolen auto aangereden. Voor het ongeluk kwam een traumahelikopter ter plaatse. De politie is een klopjacht begonnen naar de bestuurder.