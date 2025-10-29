Udenaar Rob Jetten maakt kans om premier te worden

Rob Jetten (38) uit Uden maakt kans om premier te worden. Bij de exitpoll van de verkiezingen haalde zijn partij D66 27 zetels. Daarmee lijkt D66 de grootste partij te worden en mogen zij het voortouw nemen bij de formatie voor een nieuw kabinet. Voor de exitpoll geldt wel een foutmarge van 1, maximaal 2 zetels. Momenteel staan de PVV en VVD krap achter D66 met 25 en 23 zetels.

Iets bijzonders "We hebben net wel echt iets heel bijzonders gezien en het wordt nog heel spannend, maar een ding is zeker: miljoenen Nederlanders hebben de bladzijde omgeslagen. Ze hebben afscheid genomen van de politiek van 'het kan niet'. Ze kozen voor de positieve krachten en politiek waarbij we vooruit gaan kijken”, zegt Jetten.

"We hebben vandaag de beste uitslag van D66 ooit neergezet en zijn misschien wel de grootste partij van Nederland", zegt partijleider in reactie op de exitpoll. De partij staat aan kop met 27 zetels, de PVV volgt daarop met 25 zetels.

Jetten wijst er ook op dat miljoenen Nederlanders voor andere partijen hebben gekozen. "Ik voel een hele grote verantwoordelijkheid om de komende tijd er niet alleen voor de D66-kiezer te zijn, maar voor alle Nederlanders. We zullen er alles aan doen om aan alle Nederlanders te laten zien dat de politiek en de overheid er voor hen kan zijn. Dat ze weer groots kan denken en weer groots kan doen zodat Nederland weer verder komt. Om dat voor elkaar te krijgen vraagt dat de komende tijd politiek leiderschap van alle positieve krachten in het politieke midden om samenwerking te zoeken."

‘Helemaal prima’

VVD kopstuk Vincent Karremans zou het "helemaal prima" vinden als D66-lijsttrekker Rob Jetten premier wordt, "maar dat is een zaak voor morgen".

Karremans houdt het ook best voor mogelijk dat de VVD deel gaat uitmaken van een kabinet met een D66-premier. "Waarom niet? We hebben altijd aangegeven dat we D66 graag als samenwerkingspartner zien", zei hij woensdag op de uitslagenavond van zijn partij in Den Haag.

Opgegroeid in Uden

Jetten is geboren in Veghel en opgegroeid in Uden. Tegenwoordig woont hij in Den Haag met zijn partner. In 2018, toen Rob Jetten verkozen werd tot lijsttrekker van de partij, zei zijn vader dat hij “Trots, absoluut trots” was.