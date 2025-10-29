Advertentie
Zo stemde Brabant, bekijk hier de resultaten in jouw gemeente
Gisteren om 23:43 • Aangepast vandaag om 09:00
PVV en D66 zijn de grootse partijen in onze provincie. Op deze pagina vind je de uitslagen in Brabant en voor jouw gemeente.
In de kaart kun je zien hoe er woensdag in jouw gemeente is gestemd. Klik op de loep om naar jouw gemeente te zoeken of typ de naam van jouw gemeente in het zoekveld.
Zie je de kaart niet goed? Tik dan hier.
De uitslagen worden vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023. In de voorlopige uitslag gaan D66 en de PVV gelijk op met beiden 26 zetels. Welke partij de grootste is, is dus nog niet beslist totdat alle stemmen zijn geteld.
