Zo stemde Brabant, bekijk hier de resultaten voor jouw gemeenten

De stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen worden geteld. Op deze pagina vind je de uitslagen in Brabant en voor jouw gemeente.

Vrijwilligers op stembureaus zijn hard aan het werk met het tellen van de stemmen. Zodra een uitslag bekend is, zie je deze in de kaart hieronder. In de kaart kun je zien hoe er woensdag in jouw gemeente is gestemd. Klik op de loep om naar jouw gemeente te zoeken of typ de naam van jouw gemeente in het zoekveld.