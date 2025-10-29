Advertentie
Zo stemde Brabant, bekijk hier de resultaten voor jouw gemeenten
Gisteren om 23:43 • Aangepast gisteren om 23:55
nl
De stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen worden geteld. Op deze pagina vind je de uitslagen in Brabant en voor jouw gemeente.
Vrijwilligers op stembureaus zijn hard aan het werk met het tellen van de stemmen. Zodra een uitslag bekend is, zie je deze in de kaart hieronder. In de kaart kun je zien hoe er woensdag in jouw gemeente is gestemd. Klik op de loep om naar jouw gemeente te zoeken of typ de naam van jouw gemeente in het zoekveld.
De uitslagen worden vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023.
Wachten op privacy instellingen...
Landelijk beeld
In de exitpoll gaan D66 en de PVV aan kop met 27 en 25 zetels. De exitpoll heeft een foutmarge van 1, maximaal 2 zetels. Welke partij de grootste is, is dus nog niet beslist totdat alle stemmen zijn geteld.
Advertentie
Advertentie