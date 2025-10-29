Gestolen auto betrokken bij botsing A2 gevonden, verdachte nog op de vlucht

Aan de Zevensprong in Best is woensdagavond de auto van de bestuurder gevonden die eerder voor chaos zorgde op de A2. De bestuurder reed op de snelweg tegen politieauto's en motoragenten aan die hem achtervolgde. Twee motoragenten raakten daarbij zwaargewond. De verdachte is nog steeds op de vlucht.

Over de auto staat in de woonwijk een tent. Enkele straten in de omgeving zijn afgesloten. Agenten zijn met een speurhond op zoek naar de verdachte. Ook bekijken zij camerabeelden uit de buurt.

Achtervolging

De achtervolging begon eerder op de avond in Geldrop. Naast de reguliere politiewagens, waren er ook 'undercover'-auto's van de politie bij de botsing betrokken. In ieder geval zijn twee politiewagens en twee politiemotoren door de bestuurder van een gestolen auto aangereden. De verdachte wist na de botsing te ontsnappen. Waarna de politie een klopjacht begon.

Foto: Persbureau Heitink