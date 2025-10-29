Navigatie overslaan

Gestolen auto van aanrijding A2 gevonden, verdachte nog op de vlucht

Gisteren om 23:52 • Aangepast vandaag om 00:12
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
nl
Aan de Zevensprong in Best is woensdagavond de auto van de bestuurder gevonden die eerder voor chaos zorgde op de A2. De bestuurder reed op de snelweg tegen politieauto's en motoragenten aan die hem achtervolgde. Twee motoragenten raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte is nog steeds op de vlucht.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Over de auto staat in de woonwijk een tent. De spiegel is flink beschadigd en hangt aan de auto. Enkele straten in de omgeving zijn afgesloten. Agenten zijn met een speurhond op zoek naar de verdachte. Ook bekijken zij camerabeelden uit de buurt.

Achtervolging
De achtervolging begon eerder op de avond in Geldrop. Naast de reguliere politiewagens, waren er ook 'undercover'-auto's van de politie bij de aanrijding betrokken. In ieder geval zijn twee politiewagens en twee politiemotoren door de bestuurder van een gestolen auto aangereden.

De verdachte wist na de aanrijding te ontsnappen. Waarna de politie een klopjacht begon.

Onderzoek op snelweg
De A2 is rond middennacht nog dicht. Verkeersspecialisten doen samen met de politie op de snelweg onderzoek naar de toedracht van de botsing.

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!