Ramkraak bij winkel, daders ontkomen met buit

Bij elektrogroothandel Rexel aan de Rietveldenweg in Den Bosch is woensdagavond een ramkraak gepleegd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de daders na de inbraak gevlucht met een nog onbekende buit.

De politie kreeg de melding iets voor halftwaalf binnen. De voordeur van het pand werd met een voertuig geramd en raakte zwaar beschadigd. Het voertuig waarmee de deur werd geramd, is niet teruggevonden. Wat er precies is meegenomen, wordt onderzocht. Rexel verkoopt elektrotechnische materialen en gereedschap voor installateurs.

De politie vraagt getuigen zich te melden.